Bağdat'ta zirve toplantısı hazırlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağdat'ta zirve toplantısı hazırlığı

Bağdat'ta zirve toplantısı hazırlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Irak hükümeti, komşu ve diğer ülkelerle bölgesel konuları ele almak amacıyla önümüzdeki Cumartesi günü "Bölgesel Komşuluk Zirvesi" düzenleyecek.

Irak hükümeti, komşu ve diğer ülkelerle bölgesel konuları ele almak amacıyla önümüzdeki Cumartesi günü "Bölgesel Komşuluk Zirvesi" düzenleyecek.

Türkiye başta olmak üzere Irak'a komşu ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirliği (BAE), Katar, Fransa, ABD ve İngiltere'nin davet edildiği zirve toplantısına, tarafların Suriye'de gösterdiği sert tavırlar üzerine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad davet edilmedi.

Irak'ın güvenliği, yatırım ve komşu ülkeler arasındaki sorunları görüşmek için sadece bölgesel ülkelerin katılması planlanan toplantı, Irak'a komşu olmayan bazı Arap ve yabancı ülkelerin katılması üzerine uluslararası bir zirve toplantısına dönüştü.

Bağdat'ta yapılacak toplantıda İran ile Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkeleri arasındaki sorunların yanı sıra Yemen Savaşı, Lübnan'daki siyasi kriz, Suriye'deki iç savaş, bölgesel su krizi, ekonomik ilişkiler gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi zirve toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Orta Doğu bölgesinin birçok çekişmeyle karşı karşıya kaldığını belirterek, bölgedeki ülkeleri savaşlara son vermeye ve barışı sağlamaya davet etti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg
Magazin Seda Sayan Cimilli İbo Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bağdat'ta zirve toplantısı hazırlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 17:58:12. #1.15#

title