Bağdat'ta yüzlerce gösterici ABD Büyükelçiliği binasına saldırdı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce gösterici, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldırdı
31.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:20
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce gösterici ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldırdı.
Büyükelçilik binası önüne gelerek Amerikan bayrakları yakan öfkeli kalabalığın, yerleşkenin içerisine çeşitli nesneler fırlattığı ve güvenlik kameralarını parçaladıkları görüldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com