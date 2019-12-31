Bağdat'ta yüzlerce gösterici ABD Büyükelçiliği binasına saldırdı
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Bağdat'ta yüzlerce gösterici ABD Büyükelçiliği binasına saldırdı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce gösterici, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldırdı

31.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:20
Bağdat'ta yüzlerce gösterici ABD Büyükelçiliği binasına saldırdı

'ın başkenti 'ta yüzlerce gösterici ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldırdı.


Büyükelçilik binası önüne gelerek Amerikan bayrakları yakan öfkeli kalabalığın, yerleşkenin içerisine çeşitli nesneler fırlattığı ve güvenlik kameralarını parçaladıkları görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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