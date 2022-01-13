Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye saldırı: Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ın merkezindeki Yeşil Bölge'ye füzeyle "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bir kadın ve bir çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Yerel basındaki haberlerde saldırıda Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğinin hedef alındığı ifade ediliyor. Saldırıların arkasında İran'a yakın Şii milis grupların yer aldığı iddia edilirken, Bağdat hükümetinden faillerle ilgili açıklama yapılmıyor.