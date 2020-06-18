Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı gerçekleştirildi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
18.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:14

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı gerçekleştirildi.

Irak güvenlik güçleri kaynaklarına göre sabah saatlerinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve hükümet konakların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye 2 adet katyuşa roketi düştü. Roketlerin Yeşil Bölge'deki kutlama meydanına düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kuşattığı aktarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak'taki ABD askeri üsleri zaman zamana saldırıya maruz kalıyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi Bağdat'ta ve diğer bölgelerde ABD üsleri ve misyonlarına karşı tekrarlanan saldırılara son vermek için özel önlemler alınması emri vermişti. - ERBİL

Kaynak: İHA

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