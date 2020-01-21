Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Haberler » Güncel » Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Haber

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

21.01.2020 01:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 01:18
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

'ın başkenti 'ta binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler