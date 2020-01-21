Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.
Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.