Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye iki füze atıldığı bildirildi.

Açıklamada saldırıda can kaybı olup olmadığı ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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