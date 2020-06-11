Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı yapıldığı bildirildi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
11.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:29

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı yapıldığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan açıklamada, yabancı misyon temsilciliklerinin yanı sıra hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

Katyuşa füzesinin Bağdat'ın kuzeyindeki Şaab bölgesinden atıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırının kimin tarafından yapıldığı bilgisine yer verilmedi.

Yeşil Bölge'ye yönelik saldırının, Bağdat ve Washington arasındaki müzakerelerin başlamasına saatler kala gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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