Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınına füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge yakınına füzeyle saldırı düzenlendi.
17.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:54
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge yakınına füzeyle saldırı düzenlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze atıldı.
Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda bilgi verilmedi.
Bağdat'ın merkezindeki Yeşil Bölge'ye sık sık füzeyle saldırı düzenleniyor.
Kaynak: AA