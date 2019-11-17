Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınına füze saldırısı
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Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınına füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge yakınına füzeyle saldırı düzenlendi.

17.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:54
Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınına füze saldırısı

'ın başkenti 'ta binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge yakınına füzeyle saldırı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze atıldı.

Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda bilgi verilmedi.


Bağdat'ın merkezindeki Yeşil Bölge'ye sık sık füzeyle saldırı düzenleniyor.

Kaynak: AA
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