Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye saldırıların 5 adet Katyuşa füzesiyle düzenlendiği kaydedildi.
26.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:28
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge olarak bilinen yüksek güvenlikli noktaya 5 adet füzeyle saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye saldırıların 5 adet Katyuşa füzesiyle düzenlendiği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com