Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
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Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye saldırıların 5 adet Katyuşa füzesiyle düzenlendiği kaydedildi.

26.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:28
Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak'ın başkenti 'ta Yeşil Bölge olarak bilinen yüksek güvenlikli noktaya 5 adet füzeyle saldırı düzenlendi.


Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye saldırıların 5 adet Katyuşa füzesiyle düzenlendiği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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