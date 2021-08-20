Bağdat'ta üniversite kütüphanesinde yangın
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Bağdat'ta üniversite kütüphanesinde yangın

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Haberler | Güncel

- Bağdat'ta üniversite kütüphanesinde yangın Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir üniversitenin kütüphanesinde yangın çıktı.

- Bağdat'ta üniversite kütüphanesinde yangın

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir üniversitenin kütüphanesinde yangın çıktı. Kütüphanedeki çok sayıda ender kitap ve araştırmanın kurtarıldığı kaydedildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Üniversitesi'ne ait bir kütüphanede yangın çıktı. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının başkentteki Cadiriye bölgesinde yer alan Bağdat Üniversitesi Spor Fakültesi'ndeki kütüphanede çıktığı bildirildi. Yangının kısa bir süre içinde kontrol altına alındığı belirtilirken, söz konusu kütüphanede bulunan çok sayıda ender kitap ve araştırmanın kurtarıldığı kaydedildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Bağdat'ta üniversite kütüphanesinde yangın
Bağdat'ta üniversite kütüphanesinde yangın
Bağdat'ta üniversite kütüphanesinde yangın
Bağdat'ta üniversite kütüphanesinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu

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