Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı
Haberler » Dünya » Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı - Haberler

Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce kişi Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis...

04.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:11
Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin 'ın başkenti 'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce kişi Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için toplandı.

Cenazeye katılanların birçoğunun siyah giydiği, Irak bayrağı ve flamalar taşıdığı görüldü.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler