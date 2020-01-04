Bağdat'ta süleymani için binlerce kişi toplandı
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Bağdat'ta süleymani için binlerce kişi toplandı

Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandıIrak, (DHA)- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce kişi Süleymani...

04.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:04

'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı

, ()- İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce kişi Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için toplandı.

Cenazeye katılanların birçoğunun siyah giydiği, Irak bayrağı ve flamalar taşıdığı görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bağdat'ta süleymani için binlerce kişi toplandı
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