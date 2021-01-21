Bağdat'ta son 3 yılın en büyük intihar saldırıları: En az 20 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Bağdat'ta son 3 yılın en büyük intihar saldırıları: En az 20 ölü

21.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:58

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kalabalık bir pazarda düzenlenen iki intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kalabalık bir pazarda düzenlenen iki intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Polisin kovaladığı intihar eylemcileri, girdikleri Tayaran Meydanı'nda üzerlerindeki patlayıcıları ateşledi.

Bağdat'ta en son Ocak 2018'de bu çapta bir intihar saldırısı düzenlenmiş, aynı meydanda 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak'ta bir yıla yakın süredir devam eden kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte meydandaki ikinci el kıyafet pazarında normalin üstünde bir kalabalık vardı.

Yaralılar kent genelinde çok sayıda hastaneye götürüldü.

haberler.com/haber/2021/01/21/bagdat-ta-son-3-yilin-en-buyuk-intihar-saldir-2-13880381_o.jpg"/>

Saldırıyı üstlenen olmadı

Henüz saldırıyı üstlenen olmasa da şüpheler IŞİD üzerinde yoğunlaşıyor.

Irak hükümeti, IŞİD ile mücadelesinde 2017 sonunda zafer ilan etmişti.

Örgüt artık Irak'ta herhangi bir toprak parçasını kontrol etmese de kırsal kesimlerdeki hücreleri zaman zaman kolluk kuvvetlerini hedef alıyor.

IŞİD'in ABD liderliğindeki koalisyon ve İran destekli milislerin yardımıyla yenilmesinden sonra bu tip intihar saldırıları azalmıştı.

Örgüt bir dönem Irak ve Suriye'de, yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı, 88 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol ediyordu.





Saldırılar, Irak'ta genel seçimin Haziran'dan Ekim'e ertelenmesinden kısa bir süre sonra düzenlendi.

Hükümet, yeni seçmenlerin kayıtlarının yapılması ve yeni siyasi partilerin de erken seçime katılabilmeleri için bu yönde bir karar almışitı.

Bağdat'ta son 3 yılın en büyük intihar saldırıları: En az 20 ölü
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan
Magazin Sezen Aksu Ozan Doğulu Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Emre Belözoğlu Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağdat'ta son 3 yılın en büyük intihar saldırıları: En az 20 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:58:27. #1.14#
title