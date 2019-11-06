06.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:25

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Bağdat Operasyon Komutanlığı bir haftadan fazla bir süredir uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sabahtan itibaren kaldırıldığını duyurdu. Operasyonlardan sorumlu Komutan Kays Mahmedavi, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının vatandaşlarla güvenlik güçleri arasındaki işbirliği sonucu alındığını belirtti.

Irak'ta 10 günden fazla süredir aralıksız devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri yine gece boyunca devam etti. Başkent Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden protestocular, Cumhuriyet Köprüsü'nü geçmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin protestoculara gaz bombası atması sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Olaylı gecede 1 kişi hayatını kaybetti.

KERBELA'DA YİNE KANI GECE

Protesto gösterilerinin yaşandığı güneydeki Kerbela kentinde ise valilik binasını basmaya çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 10'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları 2 kişinin kafalarına isabet eden gaz bombası sonucu öldüğünü de belirtti.

"ENDİŞEYLE İZLİYORUZ"

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI), ülkede yaşanan gösterilerde meydana gelen can kaybından duyduğu endişeyi dile getirdi. Birleşmiş Milletlerin (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ise 25 Ekim-4 Kasım arasındaki protesto gösterilerinde 97 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 270'e yakın kişinin gaz bombası ve gerçek mermi sonucu öldürülmesi tepkiye neden olmuştu.

Uluslararası Af Örgütü, Irak yönetimini gaz bombalarıyla göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA