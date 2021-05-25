Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Haberler | Güncel

- Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi Irak'ın başkenti Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi.

- Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi.

Irak'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlara yönelik protesto gösterisi düzenlendi. Dün akşam saatlerinde itibaren ülkenin güney vilayetlerinden Bağdat'a akın eden protestocular, şehir merkezindeki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplandı. Protestocular, öldürülen aktivistlerin fotoğraflarını ve "Beni kim öldürdü?" yazılı pankartları taşıyarak, Irak bayrakları açtı. Aktivist ve gazetecilerin katillerinin yakalanması için çağrıda bulunuldu. Gösteri, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre, Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolarda 89 suikast düzenlendi. Protestocular, suikast olaylarının arkasında İran destekli silahlı grupların bulunduğunu iddia ediyor.

Yaklaşık 2 hafta önce Kerbela kentinde aktivist İhab el-Vezni'nin öldürülmesi ve önceki gün de Nasıriye kentinde protestolara destek veren İmad el-İkeliy'nin maruz kaldığı suikast sonucu ağır yaralanması protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu.

Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi
Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi
Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi
Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Volkan Bozkır İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Burak Sergen Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 20:47:25. #1.16#

title