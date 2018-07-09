Bağdat'ta Seçim Sonuçlarının Elle Sayımı Başladı

Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu, bugün başkent Bağdat'ta oyların elle sayılması işlemine başlandığını duyurdu.

Irak'ın 7 ilinde elle sayımın yapılması kararının ardından Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu Kerkük'ten sonra Bağdat'ta oyların elle sayımına başlandığını duyurdu. Bağdat'ta 477 sandığın sayımına başlandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye şehrinde de elle sayım işleminin yapıldığı belirtildi.

6 siyasi parti elle sayımı boykot etti

Seçim Komiserliği üyeleri, siyasi parti ve yargıçlar tarafından denetlenen sayım işlemini seçim sonuçlarına itiraz eden 6 siyasi parti elle sayımı boykot etti. Siyasi parti temsilcileri elle sayımın şaibeli olduğunu iddia etti.

Irak'ta geçen Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde hile karıştığı iddiasıyla 6 ildeki oy sandıklarının başkent Bağdat'ta yeniden elle sayılmasına karar verilmişti. - ERBİL