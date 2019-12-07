Bağdat'ta protestoculara saldırı

07.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:18

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sinek köprüsü yakınlarındaki protestocular, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Resmi açıklamalara göre, 4 protestocunun hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı belirtildi.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından göstericilere ateş açıldı. Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümet karşıtı protestoların merkezi Tahrir Meydanı yakınlarındaki Sinek köprüsüne yakın bölgede kimliği belirsiz kişilerin gece geç saatlerde protestoculara ateş açması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Irak Sağlık Bakanlığı saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 80 kişinin yaralandığını açıklarken, görgü tanıkları 12 protestocunun öldüğünü ve 45 ayrı kişinin de yaralandığını belirtti.



Ekim ayından bu yana hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye yakın Tahrir Meydanı'nda toplanan protestoculara yapılan saldırıyı endişeyle izlediğini belirten Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, güvenlik güçlerinden barışçıl protestocuları korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çağırdı.



Bağdat'ta gece geç saatlerde plakasız 4 araçtan inen yüzleri kapalı silahlı kişiler protestoculara rastgele ateş açmıştı. Saldırganlar protestocuların çadırlarını da ateşe verdi. - ERBİL

Kaynak: İHA