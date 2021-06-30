Bağdat'ta patlama: 7 yaralı
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Bağdat'ta patlama: 7 yaralı

Bağdat'ta patlama: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki Meridi halk pazarında patlama meydana geldi. Pazarda bulunan bir tezgahın altına yerleştirilen patlayıcının patlamasını sonucu ilk belirlemelere göre en 7 kişi yaralandı. Patlamanın pazarın yoğun saatte meydana gelmesi can kaybının artmasına neden olabileceği konusunda endişe duyuluyor. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri soruşturma başlattı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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