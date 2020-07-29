Bağdat'ta patlama: 5 yaralı Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir minibüse yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir minibüse yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ın merkezindeki Babil Şerci bölgesinde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen patlayıcı düzeneğinin infilak ettiği bildirildi. Patlama sonucu araçta bulunan 5 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı kaydedildi. - ERBİL

Kaynak: İHA