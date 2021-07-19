Bağdat'ta patlama: 4 ölü, 15 yaralı
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Bağdat'ta patlama: 4 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki bir halk pazarında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Patlama sırasında pazarın kalabalık olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Bağdat'ta patlama: 4 ölü, 15 yaralı
Bağdat'ta patlama: 4 ölü, 15 yaralı
Bağdat'ta patlama: 4 ölü, 15 yaralı
Bağdat'ta patlama: 4 ölü, 15 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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