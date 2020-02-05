Bağdat'ta patlama: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Bağdat'ta patlama: 3 yaralı - Haber

Bağdat'ta patlama: 3 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığı bildirildi.

05.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:05
Bağdat'ta patlama: 3 yaralı

'ın başkenti 'ta askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak kaynakları, Bağdat'a bağlı Ebu Garib ilçesinde askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığını belirtti. Patlama sonrası olay yerinde operasyon başlatılırken yaralı 3 asker hastanelere kaldırıldı.

Irak'ın başkenti ile Sünni nüfusunun çoğunlukta bulunduğu bölgelerde 2003'ten bu yana patlamalar meydana geliyor. Saldırıların çoğunu hiçbir taraf üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arası ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu iddia ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler