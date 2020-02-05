Bağdat'ta patlama: 3 yaralı
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Bağdat'ta patlama: 3 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığı bildirildi.

05.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:53
Bağdat'ta patlama: 3 yaralı

'ın başkenti 'ta askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığı bildirildi.


Irak kaynakları, Bağdat'a bağlı Ebu Garib ilçesinde askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığını belirtti. Patlama sonrası olay yerinde operasyon başlatılırken yaralı 3 asker hastanelere kaldırıldı.


Irak'ın başkenti ile Sünni nüfusunun çoğunlukta bulunduğu bölgelerde 2003'ten bu yana patlamalar meydana geliyor. Saldırıların çoğunu hiçbir taraf üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arası ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu iddia ediyor. - ERBİL

Kaynak: İHA
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