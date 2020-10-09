Bağdat'ta orduya "kırmızı alarm" verildiği iddiası
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Bağdat'ta orduya "kırmızı alarm" verildiği iddiası

09.10.2020 23:45 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:48
Bağdat'ta orduya

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ordu ve diğer güvenlik birimlerine "kırmızı alarm" verildiği iddia edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ordu ve diğer güvenlik birimlerine "kırmızı alarm" verildiği iddia edildi.

Ülkedeki bazı güvenlik kaynakları, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla ordu ve diğer tüm güvenlik birimlerine "kırmızı alarm" verildiğini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan Başbakanlık Askeri Sözcüsü Yahya Resul, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Başkentte güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu kaydeden Resul, güvenlik güçlerine verilen alarmın günlük rutin bir eylem olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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