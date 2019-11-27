Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

27.11.2019 01:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 01:40
Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

'ın başkenti 'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bomba yüklü iki motosikletten biri başkentin güneybatısındaki bir cami yakınında diğeri de doğusundaki belediyeler bölgesinde patlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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