Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

27.11.2019 01:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 01:40

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bomba yüklü iki motosikletten biri başkentin güneybatısındaki bir cami yakınında diğeri de doğusundaki belediyeler bölgesinde patlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle