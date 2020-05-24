Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Zevra Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda bomboştu.
24.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:03
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Zevra Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda bomboştu. Park alanı içerisinde bulunan hayvanat bahçesi ve lunaparkın ise kısıtlamalar dolayısıyla kapalı olduğu görüldü.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA