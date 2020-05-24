Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı
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Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Zevra Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda bomboştu.

24.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:03

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Zevra Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda bomboştu. Park alanı içerisinde bulunan hayvanat bahçesi ve lunaparkın ise kısıtlamalar dolayısıyla kapalı olduğu görüldü.

Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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