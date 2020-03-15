Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber
Koronavirüs, Bağdat, Irak, Güncel

Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

15.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:08
Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat'ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Irak'ta tüm uçak seferleri de 24 Mart'a kadar iptal edildi.

Bağdat Valiliği, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumların salıdan perşembeye kadar kapalı olacağını açıklamıştı.

Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı.

Vaka 124'e yükseldi

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 124'e yükseldiğini duyurdu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu Haber
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Haber
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Haber
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Haber
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Ali Babacan Vladimir Putin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Guido Senia Aleyna Tilki Muhterem Nur Burcu Kıratlı
Spor Adem Büyük Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 23:16:47. #1.15#