Bağdat'ta KDP Sözcüsü Feyli'ye suikast girişimi - Haberler
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Bağdat'ta KDP Sözcüsü Feyli'ye suikast girişimi

Bağdat'ta KDP Sözcüsü Feyli'ye suikast girişimi
AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mehdi Abdulkerim Feyli'ye suikast girişimi düzenlendiği, Feyli'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mehdi Abdulkerim Feyli'ye suikast girişimi düzenlendiği, Feyli'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Feyli'nin bulunduğu araca Bağdat'ın doğusunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Feyli'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ancak aracında hasar oluştuğu belirtildi.

Dün de KDP'nin Bağdat bürosuna el bombası atılmış, saldırıda can kaybı kaydedilmemişti.

Bağdat'ta bugün öğle saatlerinde de Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddum Partisi'ne el bombasıyla saldırı düzenlenmişti.

Irak hükümetinden ise henüz söz konusu saldırıların faillerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

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AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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