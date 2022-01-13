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Bağdat'ta KDP binasına bombalı saldırı

Bağdat'ta KDP binasına bombalı saldırı
AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Bağdat'taki binasına bomba atıldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı belirtildi.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Bağdat'taki binasına bomba atıldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı belirtildi.

Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin resmi internet sitesi KDP.info'da olay ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, KDP'nin başkent Bağdat'taki 5. şubesinin avlusuna saat 05.00'da bomba atıldığı kaydedildi.

Olayda herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı.

KDP binasına bombalı saldırının, Zebari'nin dün Irak Cumhurbaşkanlığına resmi olarak aday olduğunun duyurulmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Bağdat'ta Haşdi Şabi yanlıları KDP binasını basmıştı

Bağdat'ta Haşdi Şabi yandaşı bir grup, 17 Ekim 2020'de, eski Irak Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'nin milis yapıyla ilgili sözlerinden dolayı KDP Bağdat bürosunu basmış, Zebari ve KDP karşıtı sloganlar atmıştı.

KDP üyesi Zebari, katıldığı bir televizyon programında, "Başbakan Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge'yi Haşdi Şabi milislerinden temizlemeli." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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