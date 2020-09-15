Bağdat'ta İngiliz diplomatlara saldırı iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bağdat'ta İngiliz diplomatlara saldırı iddiası

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İngiltere Büyükelçiliğinde görevli diplomatları taşıyan konvoya saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Bağdat'ta İngiliz diplomatlara saldırı iddiası
15.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:06

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İngiltere Büyükelçiliğinde görevli diplomatları taşıyan konvoya saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Irak basınında çıkan bazı haberlerde,İngiltere Büyükelçiliğinde görevli diplomatları taşıyan araç konvoyunun Bağdat'ın merkezindeki Yeşil Bölge yakınlarından geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba patlatıldı.

Söz konusu saldırıda can kaybının olup olmadığı belirtilmedi.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Emmanuel Macron Mustafa Destici Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Metin Özülkü Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Suriye Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bağdat'ta İngiliz diplomatlara saldırı iddiası - Bağdat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 15:09:40. #1.15#
title