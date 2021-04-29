Bağdat'ta İbn el-Hatib hastanesi yangını nedeniyle protestolar düzenlendi
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Bağdat'ta İbn el-Hatib hastanesi yangını nedeniyle protestolar düzenlendi

Bağdat'ta İbn el-Hatib hastanesi yangını nedeniyle protestolar düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine tahsis edilen İbn el-Hatib hastanesinde 82 kişinin ölümüne neden olan yangın, kentin birçok noktasında protesto edildi.

Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine tahsis edilen İbn el-Hatib hastanesinde 82 kişinin ölümüne neden olan yangın, kentin birçok noktasında protesto edildi.

Bölgede bulunan AA muhabirine göre, Bağdat'ın kuzeybatısındaki Şule, doğusundaki Sadr kenti ve Filistin Caddesi'nde yüzlerce kişi bir araya geldi.

Yangından hükümeti sorumlu tutan ve bu yönde pankartlar taşıyan göstericiler, Mustafa Kazımi hükümetini ve ülkedeki yolsuzlukları kınadı.

İki gündür devam eden gösterilerde Iraklılar, Bağdat'ta kamu hizmetlerinin kötüye gitmesini de protesto etti.

Şule bölgesindeki gösteride AA muhabirine konuşan protestocu Ulvan Abdulkadir, "Hükümet üzerine düşeni yapmıyor ve yolsuzluk yapanların üstünü örtüyor. Kazımi, şayet yolsuzlukla savaşamayacaksa ve kamu hizmetleri veremeyecekse yapması gereken gitmektir." dedi.

Gösterici Ebu Ahmed ise, "Hükümetin yangınla ilgili incelemenin sonuçlarını açıklaması ve olayda ihmali olanları hesaba çekmesi lazım." şeklinde konuştu.

Bağdat'taki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde 25 Nisan'da çıkan yangında 82 kişi ölmüş, 110 kişi de yaralanmıştı. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilmişti.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, olayın ardından hastane müdürünü görevden alırken, yangının sebebinin araştırılması için talimat vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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