Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
28.10.2019 20:31
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi akşam saatlerinde de gösteri düzenledi.
Kaynak: AA
VİDEO: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)