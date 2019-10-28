Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)

Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

28.10.2019 20:31
Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)

Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi akşam saatlerinde de gösteri düzenledi.

Kaynak: AA

VİDEO: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)
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