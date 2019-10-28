Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2)

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2)

Göstericilerin toplanması Gösteriden detaylar Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesi Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

28.10.2019 20:34
Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2)

Göstericilerin toplanması

Gösteriden detaylar

Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesi Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.

Kaynak: AA

VİDEO: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2)
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