Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Göstericilerin toplanması Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesi Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

28.10.2019 17:36
Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Göstericilerin toplanması

Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesi Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.

Kaynak: AA

VİDEO: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
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