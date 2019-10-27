Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (1)
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü gününde devam ediyor.
27.10.2019 19:10
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü gününde devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.
Kaynak: AA
VİDEO: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (1)