Bağdat'ta hükümet karşı gösterilerde iki kişi öldü 38 kişi yaralandı
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Bağdat'ta hükümet karşı gösterilerde iki kişi öldü 38 kişi yaralandı

rak'ın başkenti Bağdat’ta perşembe günü düzenlenen hükümet karşı gösterilerde en az iki kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

21.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:04
Bağdat'ta hükümet karşı gösterilerde iki kişi öldü 38 kişi yaralandı

'ın başkenti 'ta perşembe günü düzenlenen karşı gösterilerde en az iki kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.


Başkentteki iki önemli köprüde başlayan gösterilere, polis göz yaşartıcı bomba atarak ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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