Bağdat'ta Hekim'in TV kanalına saldırı

06.10.2019 13:50

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'e bağlı Al-Forat TV kanalına füzeli saldırı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kanala 3 adet füzeyle saldırı düzenlendi. Söz konusu füzeler kanalın arka bahçesine isabet etti, binada maddi hasar oluştu.

Saldırı nedeniyle kanal çevresindeki bazı yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Dün gece Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının Bağdat ofislerinin yanı sıra Irak merkezli Al-Ahwaz TV'nin Zikar ofisine de kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Irak hükümetinden saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA