Bağdat'ta hayvanseverlerin buluşma noktası "El-Gazıl Çarşısı" - Haberler
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Bağdat'ta hayvanseverlerin buluşma noktası "El-Gazıl Çarşısı"

AA, Haydar Karaalp - Güncel
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Bağdat'taki El-Gazıl Çarşısından detay görüntüler Çeşitli hayvan türlerinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Şorca bölgesinde bir çok hayvan türünün satıldığı "El-Gazıl Çarşısı", Iraklıların uğrak mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bağdat'taki El-Gazıl Çarşısından detay görüntüler

Çeşitli hayvan türlerinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Şorca bölgesinde bir çok hayvan türünün satıldığı "El-Gazıl Çarşısı", Iraklıların uğrak mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. Sadece Cuma günleri kurulan pazarda, Bağdat'ın yanı sıra diğer kentlerden gelen hayvan severler tarafından ilgi çekiyor.

Bağdat'ta hayvanseverlerin buluşma noktası El-Gazıl Çarşısı

Bağdat'ta hayvanseverlerin buluşma noktası El-Gazıl Çarşısı

Bağdat'ta hayvanseverlerin buluşma noktası El-Gazıl Çarşısı

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Bağdat, Irak, Güncel, Haberler

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