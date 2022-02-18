Bağdat'ta hayvanseverlerin buluşma noktası "El-Gazıl Çarşısı"

Bağdat'taki El-Gazıl Çarşısından detay görüntüler

Çeşitli hayvan türlerinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Şorca bölgesinde bir çok hayvan türünün satıldığı "El-Gazıl Çarşısı", Iraklıların uğrak mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. Sadece Cuma günleri kurulan pazarda, Bağdat'ın yanı sıra diğer kentlerden gelen hayvan severler tarafından ilgi çekiyor.