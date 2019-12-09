Bağdat'ta havalimanı yakınındaki askeri üsse füzeli saldırı: 6 yaralı
Haberler » Güncel » Bağdat'ta havalimanı yakınındaki askeri üsse füzeli saldırı: 6 yaralı - Haber

Bağdat'ta havalimanı yakınındaki askeri üsse füzeli saldırı: 6 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havalimanı yakınında bulunan askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

09.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:16
Bağdat'ta havalimanı yakınındaki askeri üsse füzeli saldırı: 6 yaralı

'ın başkenti 'ta uluslararası havalimanı yakınında bulunan askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.


Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri üsse 4 katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 asker yaralandı.


Çevrede yapılan aramalar sonucu saldırılarda kullanılmak için "füze fırlatma noktası"na rastlandığı ifade edildi.


Irak'ta geçen günlerde Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan ABD askeri üslerine de füzeli saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler