Bağdat'ta Haşdi Şabi ve polis güçlerinin bulunduğu askeri üste patlama Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Haşdi Şabi ve polis güçlerinin bulunduğu askeri üste iki patlama meydana geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Haşdi Şabi ve polis güçlerinin bulunduğu askeri üste iki patlama meydana geldi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat-Hille yolu üzerindeki Sakar Askeri Üssü'nde iki ayrı patlama meydana geldi." denildi. Açıklamada, patlamaların kaynağına dair bilgi verilmedi. Bağdat'ın güneybatısındaki askeri üssün çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Haşdi Şabi unsurlarıyla polis güçlerinin kaldığı Sakar Askeri Üssü'ndeki patlama anının görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı. Kaynak: AA