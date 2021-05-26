Bağdat'ta, Haşdi Şabi'nin Yeşil Bölge'yi kuşatması sürüyor
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Bağdat'ta, Haşdi Şabi'nin Yeşil Bölge'yi kuşatması sürüyor

Bağdat'ta, Haşdi Şabi'nin Yeşil Bölge'yi kuşatması sürüyor
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçler, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi kuşatma altında tutmaya devam ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçler, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi kuşatma altında tutmaya devam ediyor.

Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçler, Bağdat'ın merkezindeki Yeşil Bölge'nin tüm kapılarının kontrolünü elinde bulunduruyor. Milis güce bağlı silahlı grupların bir bölümü de bölge içerisinde bulunuyor.

Haşdi Şabi'nin Yeşil Bölge'de Başbakanlık ve diğer bazı hükümet binalarını da kuşatma altında tuttuğu ifade ediliyor.

Irak hükümetine bağlı gücün, Haşdi Şabi Enbar Komutanı Kasım Muslih'i hakkındaki "terör suçundan" dolayı tutuklaması üzerine Haşdi Şabi'ye bağlı güçler Yeşil Bölge'yi basarak söz konusu kişinin serbest bırakılmasını istiyor.

Tutuklu Haşdi Şabi komutanının Haşdi Şabi Emniyet Gücü'nün de yer aldığı özel askeri ve güvenlik istihbarat komitesine teslim edildiği ve halen Yeşil Bölge'de bulunduğu kaydedildi.

Kasım Muslih'in, Kerbela'da sivil aktivistlere yönelik suikast eylemleri ve ülkenin batısında ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne yapılan roket saldırılarından sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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