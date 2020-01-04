Bağdat'ta Haşdi Şabi güçlerine saldırı: 6 ölü

04.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:47

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi güçlerini taşıyan bir konvoya hava saldırısı düzenlendi. En az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci bölgesinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait konvoya düzenlenen hava saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Haşdi Şabi konvoyunun ABD uçakları tarafından vurulduğu belirtilirken, ABD saldırıyla ilgili bir bağlantısı olmadığını ileri sürdü.



Irak'ın başkenti Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda dün düzenlenen ve İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin öldüğü saldırının üzerinden 24 saat geçmeden Bağdat'ta yine Haşdi Şabi güçlerine saldırı düzenlendi.



Irak'ın resmi televizyonu günün ilk saatlerinde yayınladığı haberinde aralarında bazı Haşdi Şabi komutanlarının da bulunduğu 2 araca düzenlenen hava saldırısında en az 6 kişinin öldüğünü söyledi.



Saldırının ardından açıklama yapan Haşdi Şabi, bazı kanallarda ve sosyal medyada Şibil el-Zeydi, Hamit Cezairi ve Raid Kervi gibi yöneticilerinin Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci bölgesinde ABD uçakları tarafından düzenlenen saldırıda hayatlarını kaybettiğini yalanlayarak, saldırının Haşdi Şabi güçlerine ait sağlık ekipleri araçlarını hedef aldığını söyledi. - ERBİL

Kaynak: İHA