Bağdat'ta halk pazarı saldırısının failleri yakalandı
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Bağdat'ta halk pazarı saldırısının failleri yakalandı

Bağdat'ta halk pazarı saldırısının failleri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta bir halk pazarında 19 Temmuz'da gerçekleştirilen ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine, 50 kişinin de yaralanmasına yol açan kanlı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta bir halk pazarında 19 Temmuz'da gerçekleştirilen ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine, 50 kişinin de yaralanmasına yol açan kanlı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, başkent Bağdat'ta Şii nüfusunun yoğun olduğu Sadr bölgesinde 19 Temmuz'da gerçekleştirilen kanlı saldırının faillerinin yakalandığını duyurdu. Saldırının arkasındaki kişilerin adalete teslim edildiğini söyleyen el-Kazımi, "Sadr bölgesinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerinin gözyaşları ve çektiği acı güvenlik güçlerini teröristleri yakalama konusunda hırslandırdı" ifadelerini kullandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde bir halk pazarında bayram arifesinde saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 35 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı 2017 yılının sonunda Irak'tan çıkarılan terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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