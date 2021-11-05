Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede - Haberler
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Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge önünde toplanarak, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge önünde toplanarak, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Göstericiler, Yeşil Bölge'nin kapıları önünde toplanarak içeri girmeye çalıştı.

Güvenlik Güçleri ise eylemcilerin dağılması için göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Bir grup gösterici de askeri araçlara taşlarla saldırdı.

Göstericiler arasında yaralılar olduğu ifade ediliyor.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde İran'a yakın Fetih Koalisyonu 14 sandalyede kalınca seçim sonuçlarına itiraz etti. Koalisyon ve Şii milis destekçileri de günlerdir Yeşil Bölge önünde oturma eylemi düzenliyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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