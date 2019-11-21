Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı
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Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

21.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:27
Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı

'ın başkenti ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed caddesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapattı. Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesinde 3 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı
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