: Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (2)

25.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:43

Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki Tayaran Meydanı, Ahrar Köprüsü ile Muhammed el-Kasım otobanını araç trafiğine yeniden açtıktan sonra gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na yöneldi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, göstericiler tarafından düzenlenen eylem nedeniyle Bağdat'ta araç trafiğine kapatılan Muhammed el-Kasım otobanı, Tayaran Meydanı ve Ahrar Köprüsü'nün tamamen açıldığı bildirildi.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki gösteriye müdahale eden Irak güvenlik güçleri, Tahrir Meydanı yakınında protestocular tarafından kurulan bazı çadırları ateşe verdi.

Kaynak: AA

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