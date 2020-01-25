Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (1)
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Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (1)

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

25.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:20
Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (1)

'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent 'taki gösteriye müdahale eden Irak güvenlik güçleri, Tahrir Meydanı yakınında protestocular tarafından kurulan bazı çadırları ateşe verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (1)
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