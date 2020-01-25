: Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (1)

25.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:20

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki gösteriye müdahale eden Irak güvenlik güçleri, Tahrir Meydanı yakınında protestocular tarafından kurulan bazı çadırları ateşe verdi.

Kaynak: AA

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