Bağdat'ta göstericilere müdahale: 5 ölü
Ölü ve yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi Yaralı ve tedavi görenlerden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ölü ve yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi
Yaralı ve tedavi görenlerden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralanan göstericiler Bağdat El Kindi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.