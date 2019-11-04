Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki

Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki

Duvarlara resim yapılması Boya kovaları Resimlerin önünde fotoğraf çekinilmesi Göstericilerden detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini Tahrir Meydanı'ndaki tünelin duvarlarına çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyor.

04.11.2019 14:21
Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki

Duvarlara resim yapılması

Boya kovaları

Resimlerin önünde fotoğraf çekinilmesi

Göstericilerden detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini Tahrir Meydanı'ndaki tünelin duvarlarına çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyor.

Kaynak: AA

VİDEO: Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki
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