Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki
Duvarlara resim yapılması Boya kovaları Resimlerin önünde fotoğraf çekinilmesi Göstericilerden detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini Tahrir Meydanı'ndaki tünelin duvarlarına çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyor.
04.11.2019 14:21
Duvarlara resim yapılması
Boya kovaları
Resimlerin önünde fotoğraf çekinilmesi
Göstericilerden detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini Tahrir Meydanı'ndaki tünelin duvarlarına çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyor.
Kaynak: AA
VİDEO: Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki