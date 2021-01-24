Bağdat'ta DEAŞ saldırılarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı
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Bağdat'ta DEAŞ saldırılarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı

24.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:24
Bağdat'ta DEAŞ saldırılarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, terör örgütü DEAŞ'ın saldırı düzenleyeceği iddialarından dolayı güvenlik önlemleri artırıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, terör örgütü DEAŞ'ın saldırı düzenleyeceği iddialarından dolayı güvenlik önlemleri artırıldı.

DEAŞ'ın Bağdat'ta halkın bulunduğu kalabalık alanlarda saldırı düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Başkentin güvenliğinden sorumlu Bağdat Operasyonlar Komutanlığından sızan ve diğer güvenlik birimlerine gönderilen bir yazıda, terör örgütünün kentin bazı semtlerinde insan yoğunluğu görülen kahvehaneler ve alışveriş merkezlerinde bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlenme hazırlığı içerisinde olduğu uyarısı yapıldı.

Yazıda, başkentin içerisindeki kontrol noktalarının artırılması ve önlemlerin üst düzeye çıkarılması talimatı yer aldı.

Bağdat'taki kontrol noktalarında artış yaşandığı ve yoldan geçen araçların durdurularak arandığı görüldü.

DEAŞ, ülkenin Salahaddin vilayetinin doğusunda Haşdi Şabi 22'nci Tugayı'na saldırarak 1 komutan ve 11 askeri öldürmüştü. Bağdat'taki bir pazar yerinde 32 insanın canına mal olan ve 110 kişinin yaralandığı saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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