Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 27 ölü, 30 yaralı
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Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 27 ölü, 30 yaralı

Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 27 ölü, 30 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta korona virüs hastalarının kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü kaynakları, yaklaşık 100 hastanın da yangından kurtarıldığını aktardı. Yangın sırasında hastane önünde toplananlar hastaları kurtarmak için bina pencerelerine tırmanarak sivil savunma ekiplerine yardım etti.

Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin kısa bir sürede hastane binasına yayıldığı belirtildi. En az 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. - BAĞDAT

Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 27 ölü, 30 yaralı
Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 27 ölü, 30 yaralı
Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 27 ölü, 30 yaralı
Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 27 ölü, 30 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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